Ростов-на-Дону, , 10:17 — REGNUM Единовременную материальную помощь в Ростовской области получили почти 12 тысяч беженцев, экстренно эвакуированных из республик Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ уточнили, что единовременную материальную помощь получили 74,4% от числа заявителей.

При этом специалисты оказали психологическую поддержку пяти тысячам мирных жителей Донбасса, вынужденным покинуть свои дома. В пунктах временного размещения людям бесплатно оказывают юридическую помощь.