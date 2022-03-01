Ростов-на-Дону, 1 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Единовременную материальную помощь в Ростовской области получили почти 12 тысяч беженцев, экстренно эвакуированных из республик Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ уточнили, что единовременную материальную помощь получили 74,4% от числа заявителей.

При этом специалисты оказали психологическую поддержку пяти тысячам мирных жителей Донбасса, вынужденным покинуть свои дома. В пунктах временного размещения людям бесплатно оказывают юридическую помощь.