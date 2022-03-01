Эрзинский район, Тыва, 1 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Туве возбуждено уголовное дело по факту убийства 43-летнего жителя села Эрзин. Его тело с признаками насильственной смерти нашли 26 февраля в частном домовладении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, потерпевший с женой в тот день распивали спиртное в гостях у знакомых. Во время гулянки между супругами произошёл конфликт.

«После ссоры женщина, вооружившись ножом, нанесла один удар в область грудной клетки супруга, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», — отметили в управлении.

К настоящему времени женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.