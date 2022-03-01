Москва, 1 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Госдуме назвали недопустимым рост цен на лекарства и медицинские препараты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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«И этим нужно по рукам надавать и проверить обоснованность роста цен! Тоже подключим ФАС. Здоровье — не инструмент для наживы!» — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в «Ассоциации независимых аптек» предупредили о том, что оптовики подняли закупочные цены для аптек от 1,5% до 25% в зависимости от региона. При этом оговариваются, что без изменений остаются цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), составляющие около половины рынка.