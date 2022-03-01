Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Часть Благовещенского кладбища в Санкт-Петербурге признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Антон Подгайко ИА REGNUM На кладбище

Решение о включении участка кладбища на территории Благовещенского сада принято комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и подписано его председателем Сергеем Макаровым.

Участок относится к периоду XVIII—XIX вв. На территории сада в разные годы велись раскопки, в ходе которых были выявлены захоронения исторического некрополя, элементы архитектуры и стратифицированные напластования 18−19 столетий.

Эти элементы, по мнению исследователей, представляют собой объекты, благодаря которым можно изучать раннюю историю Петербурга.

В ходе последних археологических исследований, которые состоялись в 2021 году также удалось выявить напластования и различные конструкции. Специалисты обнаружили остатки фундамента дома, который относится ко второй половине XVIII века, конструкции застройки малого Василеостровского проспекта.

Отметим, что церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, которая примыкает кладбищу, является одним из старейших городских храмов. Однако сад появился позднее. На картах он значится с 1929 года.