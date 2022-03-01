Бессоновский район, Пензенская область, 1 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Бывший главный бухгалтер одной из школ Бессоновского района Пензенской области обвиняется в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

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Подозреваемая в период с 14 февраля 2020 года по 30 августа 2021 года умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства учебного заведения в сумме более 680 тыс. рублей. Женщина, имея право подписи финансовых документов, вносила заведомо недостоверные сведения о размере причитающейся ей зарплаты в электронные реестры и платежные поручения, которые направляла в финансовое управление администрации района для перечисления заработка с лицевого счета школы. Незаконно полученные деньги злоумышленница присваивала.

Причиненный материальный ущерб обвиняемая возместила в полном объеме. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за 2021 год большинство выявленных преступлений составляли факты мошенничества, присвоения вверенного имущества, дачи и получения взяток.

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