Новосибирск, , 10:16 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства беременной женщины. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Убийство publicdomainpictures.net

По данным следствия, вечером 25 февраля в доме по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Татарске компания распивала спиртные напитки. Между двумя сожителями возник конфликт. 50-летний мужчина нанёс ножом удары 34-летней беременной женщине. От полученных ранений она скончалась на месте. Очевидцы сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Мужчина был задержан на месте преступления.

В настоящее время ему предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование продолжается.