Новосибирск, 1 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства беременной женщины. Об этом сообщило региональное управление СКР.

publicdomainpictures.net Убийство

По данным следствия, вечером 25 февраля в доме по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Татарске компания распивала спиртные напитки. Между двумя сожителями возник конфликт. 50-летний мужчина нанёс ножом удары 34-летней беременной женщине. От полученных ранений она скончалась на месте. Очевидцы сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Мужчина был задержан на месте преступления.

В настоящее время ему предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование продолжается.