Ташкент, , 10:14 — REGNUM Министр здравоохранения Узбекистана Бекзод Мусаев и глава представительства ЮНИCЕФ в республике Мунир Мамедзаде подписали «дорожную карту» на 2022−2025 годы. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

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«Этот документ вобрал в себя дополнительные меры по развитию сферы здравоохранения нашей страны (Узбекистана) на общую сумму в 102,5 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

В частности, проекты нацелены на актуальные задачи по дальнейшему улучшению перинатальных услуг в республике, повышение уровня знаний и квалификации медработников, специализирующихся на охране материнства и детства, оснащение лечебных учреждений современным медицинским оборудованием, спасение жизней младенцев с недостаточным весом и другие важные мероприятия. Кроме того, будет организована вакцинация детей согласно национальному календарю прививок, оснащение имеющихся санитарных пунктов современным оборудованием, усовершенствование таким образом процессов иммунизации в стране.

«Будут реализованы крупные проекты, направленные на улучшение водоснабжения ряда общеобразовательных школ республики Каракалпакстан, что имеет важное значение для их санитарно-гигиенического состояния и здоровья учащихся. Также подразумевается решение ряда вопросов вроде предотвращения дефицита йода и анемии у детей», — говорится в сообщении.

Кроме того, будут приняты меры, нацеленные на улучшение питания матерей и детей. Среди них такие важные задачи, как обеспечение 6−23-месячных детей и женщин до 35 лет железом и фолиевой кислотой, разработка стандартов питания в общеобразовательных школах. Еще одно направление подразумевает повышение качества оказания медицинских услуг подросткам.