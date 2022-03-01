Ярославль, 1 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков наградил автоволонтёров, которые развозят медиков по вызовам. Награждение прошло на общегородском совещании в мэрии города 1 марта.

Пресс-служба мэрии Ярославля Награждение автоволонтёров

«Сегодня на общегородском совещании вручил благодарности автоволонтёрам. Это люди, которые в непростое время пандемии проявляют бескорыстное желание помогать, дарить силы и энергию нуждающимся. Добровольцы включились в работу, показали пример, как творить добрые дела — оказали и продолжают оказывать помощь медицинским работникам в транспортировке. Выражаю всем автоволонтёрам признательность и благодарность за труд и искренность. Ваша деятельность достойна самой высокой оценки и глубокого уважения», — рассказал Владимир Волков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3520313" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Мэр вручил благодарности руководителю направления автоволонтёров Центра развития добровольчества Ярославской области Илье Шмакову, а также волонтёрам Сергею Агафонову, Андрею Азарову, Виктору Архипову, Игорю Евдокимову и Илье Семенову.