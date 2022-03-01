Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM В Ростовской области участие в прививочной кампании от COVID-19 приняли 1839 детей, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 1 марта.

Вакцинация

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«1839 детей и подростков прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. В регионе остаётся 561 доза вакцины вакцины «Спутник М», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял об отсутствии жалоб на негативные эффекты после вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М».

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