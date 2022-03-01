Москва, 1 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Москве выдано разрешение на строительство спортивно-стрелкового клуба на территории олимпийского комплекса «Лужники», сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Стадион «Лужники»

В двухэтажном здании площадью около 5 тыс. кв. метров смогут единовременно проводить стрелковые тренировки 163 человека. В клубе обустроят четыре галереи для стрельбы с возможностью установки рубежа открытия огня на разных дистанциях, а также интерактивного тира.

Также на территории стрелкового клуба будут проходить процедуры лицензирования сотрудники ЧОП. В число служебных помещений войдут комната хранения оружия; комнаты выдачи и чистки оружия и т. д. Для посетителей появится магазин оружейных аксессуаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на крыше спортивной арены «Лужники» в июне 2021 года открылась смотровая площадка.

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