Донецк, , 10:15 — REGNUM Город Мариуполь, находящийся под контролем украинской стороны, будет окружён сегодня, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин 1 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Порт Мариуполь Oleg Zima

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Он подчеркнул, что необходимо приложить все силы к тому, чтобы не пострадало гражданское население. Украинские силовики будут отбирать у людей продукты, так ранее заявили, что им нечего есть.

«Он будет полностью взят в кольцо», — сказал Басурин о Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM, Басурин заявил о необходимости скорее разблокировать город и сделать гуманитарный коридор, по которому могло бы уйти мирное население.

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