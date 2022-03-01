Москва, 1 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Москве проверяется информация о «минировании» аэропорта «Шереметьево», сообщает 1 марта ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Сообщение об угрозе взрыва поступило от неизвестных лиц. Работа воздушной гавани не прерывалось.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в аэропорту «Шереметьево», — приводит агентство слова собеседника. Источник добавил, что на месте работают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, утро в «Шереметьево» было 12 рейсов задержано, 67 отменено. Причиной изменений в расписании стали санкции, которые страны Запада и Россия ввели в отношении друг друга.