Уфа, , 10:12 — REGNUM Суммы за отопление за февраль месяц будут ниже в среднем на 18% в Уфе. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Плата за отопление 59.ru

Сообщается, что сотрудники муниципального унитарного предприятия «Уфимские инженерные сети» завершают формирование начислений за теплоресурсы по результатам февраля 2022 года. При этом уже обработано порядка 70% данных.

Отмечается, что конец января и февраль в 2022 году были довольно комфортными. Так, средняя температура воздуха за период снятия была — 7,2 °C. Поэтому и суммы за отопление в домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии будут меньше, чем в январе в среднем на 18% в зависимости от температурных графиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Верховный суд Башкирии обязал организацию пересчитать плату за отопление.