В Уфе сообщили о снижении сумм оплаты за отопление за февраль 2022 года
Уфа, 1 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Суммы за отопление за февраль месяц будут ниже в среднем на 18% в Уфе. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что сотрудники муниципального унитарного предприятия «Уфимские инженерные сети» завершают формирование начислений за теплоресурсы по результатам февраля 2022 года. При этом уже обработано порядка 70% данных.
Отмечается, что конец января и февраль в 2022 году были довольно комфортными. Так, средняя температура воздуха за период снятия была — 7,2 °C. Поэтому и суммы за отопление в домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии будут меньше, чем в январе в среднем на 18% в зависимости от температурных графиков.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Верховный суд Башкирии обязал организацию пересчитать плату за отопление.