Якутск, , 10:13 — REGNUM В правительстве Якутии утверждён порядок организации борьбы с природными возгораниями. Теперь эти работы будет проводится иначе, чем было раньше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе правительства Якутии.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

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Теперь все службы и ответственные организации должны реагировать на возгорания оперативно. В том числе, эту ответственность возложат на службу спасения, добровольную пожарную охрану, противопожарные и лесопожарные формирования, собственников земель.

«Реагирование должно быть незамедлительным при обнаружении очагов в границах населенных пунктов, в 10-ти километровой зоне от них, а также вблизи объектов инфраструктуры и экономики при отсутствии естественных преград», — говорится в сообщении правительства региона.

В муниципалитетах будут созданы специальные группы по патрулированию природных территорий. Учёт пожаров возложат на региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев остался недоволен оперативностью подготовки к пожароопасному сезону. Все контракты в этой сфере должны быть заключены до 25 марта, напомнил руководитель региона на совещании 17 февраля.