Чебоксары, , 10:10 — REGNUM В Чувашии планируют к 1 апреля завершить работы по созданию единого автоматизированного диспетчерского центра теплоснабжения. На его организацию из регионального бюджета направлено 50 млн рублей. Об этом заявил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ республики Владимир Максимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выступая с докладом на планёрке, чиновник отметил, что в 2021 году из республиканской казны было выделено 50 млн рублей на создание единой диспетчерской службы теплоснабжения.

«[Она создаётся] в целях повышения бесперебойности, безопасности, устойчивого обеспечения поставки тепловой энергии и горячего водоснабжения для потребителей социальных объектов, которые обеспечиваются от котельных государственной, муниципальной собственности Чувашской Республики», — сказал Владимир Максимов.

По его словам, в результате этой работы будет создан единый автоматизированный диспетчерский центр, оборудованный рабочими местами и экраном мониторинга состояния системы теплоснабжения «с геолокационным отображением объектов на карте».

«В целом система позволит формировать статистические данные и видеть общее состояние объектов, вести контроль за аварийными ситуациями и реагировать на них в максимально короткие сроки и в режиме реального времени осуществлять контроль за параметрами», — сказал и. о. главы минстроя.

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Он также добавил, что в результате будет оптимизирована численность персонала, задействованного в организации работы по обслуживанию объектов.

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По данным минстроя, в первой декаде марта будут выполнены мероприятия по поставке и пуско-наладке дополнительного серверного оборудования, опытной эксплуатации и наладке диспетчерского центра. Работы планируется завершить до 1 апреля.

Также начаты работы по внесению объектов теплоснабжения «Чувашгаз» в систему диспетчеризации. Диспетчеризацией планируется охватить 123 котельные: в настоящее время заключены договора в отношении 36 котельных. Владимир Максимов добавил, что дополнительно изъявили желание на заключение договоров 31 муниципальное учреждение из 86-ти.

Глава Чувашии Олег Николаев обратился к ведомствам социального блока, а также муниципальным образованиям с просьбой в ускоренном темпе осуществить заключение договоров.

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