В Чувашии создают единый диспетчерский центр теплоснабжения
Чебоксары, 1 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Чувашии планируют к 1 апреля завершить работы по созданию единого автоматизированного диспетчерского центра теплоснабжения. На его организацию из регионального бюджета направлено 50 млн рублей. Об этом заявил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ республики Владимир Максимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Выступая с докладом на планёрке, чиновник отметил, что в 2021 году из республиканской казны было выделено 50 млн рублей на создание единой диспетчерской службы теплоснабжения.
По его словам, в результате этой работы будет создан единый автоматизированный диспетчерский центр, оборудованный рабочими местами и экраном мониторинга состояния системы теплоснабжения «с геолокационным отображением объектов на карте».
Он также добавил, что в результате будет оптимизирована численность персонала, задействованного в организации работы по обслуживанию объектов.
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По данным минстроя, в первой декаде марта будут выполнены мероприятия по поставке и пуско-наладке дополнительного серверного оборудования, опытной эксплуатации и наладке диспетчерского центра. Работы планируется завершить до 1 апреля.
Также начаты работы по внесению объектов теплоснабжения «Чувашгаз» в систему диспетчеризации. Диспетчеризацией планируется охватить 123 котельные: в настоящее время заключены договора в отношении 36 котельных. Владимир Максимов добавил, что дополнительно изъявили желание на заключение договоров 31 муниципальное учреждение из 86-ти.
Глава Чувашии Олег Николаев обратился к ведомствам социального блока, а также муниципальным образованиям с просьбой в ускоренном темпе осуществить заключение договоров.