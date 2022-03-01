Москва, 1 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Московский «Спартак» не согласен с решением об отстранении от матчей 1/8 финала Лиги Европы, но вынужден ему подчиниться. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба клуба.

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«В самые сложные времена спорт, с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их. Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться», — говорится в сообщении.

Напомним, «Спартак» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы как победитель группы C, в которой играл с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В 1/8 финала российский клуб должен был сыграть с немецким «РБ Лейпциг».

Как сообщало ИА REGNUM, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от соревнований.