Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Возле административно-офисного центра «Невская ратуша» в центре Санкт-Петербурга тушили кровлю строящегося бизнес-центра. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Vk.com/spb_ch_p_l Пожар в строящемся бизнес-центре в Петербурге (цитата группы «ВК»Питер | Читай Пиши Люби)

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 1 марта в 09:03 мск. В строящемся 11-этажном здании будущего бизнес-центра на Дегтярном переулке, д. 5, горело на кровле на площади 300 кв. метров.

«В 09:39 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара было привлечено от МЧС восемь единиц техники и 36 человек личного состава.

Напомним, «Невская Ратуша» — современный административно-деловой квартал, объединяющий в себе здания органов исполнительной власти, бизнес-центры, объекты торговой и сервисной инфраструктуры, а также общественные пространства. Главный корпус квартала «Невская Ратуша» является штаб-квартирой тринадцати комитетов администрации Санкт-Петербурга. Сейчас в активной стадии строительства находится вторая очередь административно-делового комплекса «Невская Ратуша», представляющая собой бизнес-квартал из пяти офисных зданий.