Париж, , 10:09 — REGNUM Международная обстановка вынудила президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от визита в Марсель, но глава государства должен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года на этой неделе, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

Ожидаемый 5 марта в городе Марсель Эммануэль Макрон объявил, что не сможет провести свое публичное собрание, запланированное перед несколькими тысячами человек.

Эммануэль Макрон должен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года к концу недели. Объявление должно состоятся до вечера 4 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным агентством общественного здравоохранения Франции, за последние сутки во Франции от COVID-19 скончались 232 человека.

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