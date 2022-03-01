Париж, 1 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Международная обстановка вынудила президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от визита в Марсель, но глава государства должен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года на этой неделе, сообщает Le Figaro.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Ожидаемый 5 марта в городе Марсель Эммануэль Макрон объявил, что не сможет провести свое публичное собрание, запланированное перед несколькими тысячами человек.

Эммануэль Макрон должен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года к концу недели. Объявление должно состоятся до вечера 4 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным агентством общественного здравоохранения Франции, за последние сутки во Франции от COVID-19 скончались 232 человека.