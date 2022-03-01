Кызыл, 1 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Туве за последние сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели от COVID-19 350 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост носителей зафиксирован в Кызылском, Пий-Хемском и Тандинском районах, где выявлено по три новых случая.

«Из 19 заболевших мужчин — 8, женщин — 11. По возрасту: детей до 17 лет — 5, от 18−49 лет — 9, 50−64 лет — 4, старше 65 лет — 1», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 12 459. В ковидных стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 208 больных, три пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Коечный фонд был вновь сокращён и составил 350 коек, из которых занято 59,4%.