Красносулинский район, Ростовская область, , 10:08 — REGNUM В Ростовской области завершается спасательная операция после обрушения на шахте «Обуховская» в Красносулинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 1 марта.

Шахтеры Иван Шилов © ИА REGNUM

«Операция на завершающем этапе. Связь с шахтерами также поддерживается, питанием и питьем они обеспечены. Угрозы здоровью и жизни нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что обрушение пород кровли на шахте произошло утром 25 февраля. С тремя горняками, оставшимися за завалом, была налажена связь. Все эти дни они получают еду и воду через вентиляционную шахту. Работы по разбору завалов оказались очень трудоёмкими, однако не были прекращены ни на минуту.

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