Иркутск, , 10:04 — REGNUM Больные домашние животные или птицы могли стать причиной заражения байкальской нерпы опасным вирусом — парвовирусным энтеритом, летальность при котором достигает 60%. Об этом 1 марта сообщает телеграм-канал «Город Братск» со ссылкой на слова старшего научного сотрудника лаборатории водной микробиологии Лимнологического института Марии Сусловой.

Байкальская нерпа

«Источником [заражения] могут быть собаки, птицы, с которых [вирус] может попадать в воду. Смывается это все в реки, потом из рек попадает в Байкал» — пояснила ученый.

Парвовирусный энтерит широко распространен среди домашних животных, но у них это заболевание можно профилактировать. По словам завотделом бактериальных и паразитарных болезней Иркутской межрегиональной ветеринарной лаборатории Анны Плиски, в дикой природе это сделать практически нереально, всю нерпу в Байкале физически невозможно вакцинировать.

Массового заражения нерпы этим вирусом пока не регистрируется, но если он распространится, то будет падеж эндемика.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с Байкалом остаётся сложной, и степень деградации должна была оценить специальная миссия ЮНЕСКО и Международного общества охраны природы.

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