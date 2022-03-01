Пермь, 1 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В поликлиниках Пермского края с 1 марта возобновляется оказание плановой помощи. Об этом сообщает краевой минздрав.

Torange.biz Медицина

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По данным ведомства, вновь начинают оказывать плановую первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную (прием узких специалистов), для взрослого и детского населения. Также возобновляется возобновлена диспансеризация и профилактические осмотры.

Амбулаторные консультативно-диагностические центры (АКДЦ) в детских поликлиниках закрываются. Вместе с тем взрослые АКДЦ пока будут функционировать, но по одному Центру в одной из поликлиник каждого района.