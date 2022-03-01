Москва, 1 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России от международных турниров является дискриминационным и противоречит духу спорта. Об этом 1 марта заявила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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«ФХР считает данное решение дискриминационным и противоречащим духу спорта», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение IIHF может откатить развитие хоккея на десятилетия назад из-за раскола хоккейного сообщества.

В ФХР заявили, что категорически не согласны с решением IIHF и оставляют за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IIHF приостановила участие России и Белоруссии во всех соревнованиях под эгидой организации.