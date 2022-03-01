Волгоград, 1 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Канализационный коллектор прорвало вечером 28 февраля на улице Штеменко в Волгограде. На время восстановительных работ ограничено движение транспорта, в том числе трамваев, сообщают «Концессии водоснабжения».

Фото wikimedia.org Коммунальная авария

Магистральный коллектор диаметром 1200 мм обслуживает тысячи потребителей. В ресурсоснабжающей организации пообещали принять все необходимые меры, чтобы продолжать поставлять коммунальные ресурсы в жилые дома в штатном режиме, аварийные бригады работают круглосуточно.

На период проведения восстановительных работ временно приостановлено движение трамваев по маршруту №13. На проезжей части улицы Штеменко, где произошла авария, также сужено движение автотранспорта до двух полос.