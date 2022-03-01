Новосибирск, 1 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области состоялась передача второй партии технологического оборудования ускорительного комплекса Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Akademgorodok2.ru Проект СКИФа

«Мы укладываемся в контрактные сроки, уровень квалификации и компетентности работников наших предприятий является не просто передовым, но и уникальным — оборудование такого уровня изготавливают только они, — прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова. — Качество данного оборудования никогда не вызывало нареканий со стороны заказчиков. В прошлом году компаниям, участвующим в реализации проекта ЦКП «СКИФ», были направлены дополнительные средства на оснащение и увеличение мощности производств, что позволило коллективу предприятий взять на себя новые заказы и обязательства».

Вторая партия технологического оборудования включает усилители мощности — источники питания для резонаторов, которые будут обеспечивать поддержание необходимой энергии в ускорительном комплексе. Исполнителем по заказу выступает Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН, заказчиком — Институт катализа СО РАН. Усилители изготовлены новосибирским научно-производственным предприятием «Триада-ТВ».