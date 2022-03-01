Берлин, 1 марта 2022, 09:59 — REGNUM Президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о возможном росте цен и серьезных перебоях с поставками сырья из-за введения ЕС санкций против России, сообщает агентство DPA.

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Германия
«Мы должны ожидать дальнейшего чувствительного повышения цен. Промышленность обеспокоена нехваткой материалов, однако мы, конечно, знаем, кто несет ответственность за эту ситуацию, и должны справиться с этим», — заявил Руссвурм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты будут готовы обсуждать отмену санкций против России, если Москва примет меры по деэскалации ситуации.

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