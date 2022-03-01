Бухарест, , 10:07 — REGNUM Кризис на Украине оказывает влияние на безопасность восточного фланга НАТО и всего Евроатлантического региона. Об этом президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в ходе консультаций по ситуации вокруг Украины, сообщает его пресс-служба.

Клаус Йоханнис Иван Шилов © ИА REGNUM

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Консультации с союзниками и партнёрами прошли 28 февраля по инициативе президента США Джо Байдена. Помимо румынского лидера в них участвовали президенты Франции и Польши, премьер-министры Великобритании, Канады, Японии и Италии, канцлер Германии, генсек НАТО, главы Еврокомиссии и Евросовета.

«Президент Румынии указал, что кризис оказывает широкое воздействие на ситуацию в сфере безопасности на восточном фланге альянса, в том числе на Чёрном море, а также на всём евроатлантическом пространстве», — говорится в сообщении.

Йоханнис подчеркнул, что союзную позицию сдерживания и обороны на восточном фланге, особенно на Чёрном море, следует укреплять «последовательным и единым образом». Он также заявил о важности ускоренного процесса создания боевой группы НАТО в Румынии и призвал союзников направить в страну дополнительные войска и технику.

Румыния готова стать хабом для распределения гуманитарной помощи Украине, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский попросил об оборонной помощи страны Бухарестской девятки, куда входит и Румыния. Это произошло на фоне российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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