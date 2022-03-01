Ижевск, 1 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении пяти человек по статье о незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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Установлено, что двое мужчин в возрасте 35 и 48 лет и три женщины — 26, 29 и 40 лет в период с 2018 по 2021 год организовали и проводили, с использованием мер конспирации, на территории Сарапула и Сарапульского района игорные заведения. Один участник группы скрылся и находится в федеральном розыске. Посредством компьютерной техники и сети интернет они предоставляли азартные игры, получая незаконный стабильный доход.

По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, допрошены более 100 человек, проведены судебные компьютерные экспертизы, изъято игорное оборудование, на имущество обвиняемых наложен арест.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За данное преступление обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 года по июль 2021 года группа, в состав которой вошли семеро мужчин и три женщины, организовала в Первомайском и Индустриальном районах Ижевска три игорных заведения. В отношении двоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Арестованы три автомобиля обвиняемых, банковские счета и компьютерная техника. Восемь обвиняемых полностью признали вину, организаторы отказались выразить свое отношение к обвинению.

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