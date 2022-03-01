Саратов, , 09:57 — REGNUM В Саратовской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст.159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищении пенсии инвалида. Об этом сообщает региональная прокуратура.

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По словам 52-летней жительницы села Булгаковка Воскресенского района Саратовской области, знакомые забрали у нее документы и долгое время получали за нее пенсию, не оставляя женщине средств к существованию. В ходе проверки заявление пострадавшей подтвердилось. За период более шести месяцев двое злоумышленников незаконно завладели деньгами инвалида в размере более 70 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Архангельске вынесли приговор 36-летней сотруднице почты, присвоившей около 300 тыс. рублей, предназначенных для выплаты пенсий.

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