Петропавловск-Камчатский, , 10:09 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Камчатского края единогласно приняли поправки в проект закона «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе правительства региона.

Арт-объект на Камчатке

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Отмечается, что доходы краевого бюджета на 2022 год увеличены на 15, 86 млрд рублей.

В частности, увеличены дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из других бюджетов бюджетам субъектов РФ.

Доходов краевого бюджета на 2023 год увеличены на 5,8 млрд рублей, на 2024 год — 3,3 млрд рублей.

Расходы бюджета региона на 2022 год увеличены более чем на 18,5 млрд рублей.

Дефицит увеличен на 2,9 млрд рублей. Источниками его покрытия являются остатки средств краевого бюджета по состоянию на начало текущего года в сумме 2 178,5 млн рублей и бюджетный кредит, привлекаемый из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в сумме 726,7 млн рублей.

«Кроме того, в этом году предусмотрено привлечение и погашение кредитов в сумме 2 млн рублей по возобновляемой кредитной линии в соответствии с заключенными государственными контрактами», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Воронежа дополнительно получит 6,8 млрд рублей, решение о корректировке Воронежская городская дума может принять уже 2 марта.