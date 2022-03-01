Москва, 1 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Все проблемные жилые объекты в Москве будут достроены, а права участников долевого строительства — восстановлены. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, сообщили в Стройкомплексе.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

По ее словам, строительства проблемных объектов ведется в плановом режиме. В настоящее время за счет средств городского бюджета достраивается 15 проблемных объектов. Для дольщиков четырех объектов застройщик возводит компенсационные дома.

Пятова уточнила, что при проектировании и строительстве проблемных объектов заложены отечественные материалы. Это позволяет минимизировать риски в текущей ситуации. Кроме того, проблемные жилые комплексы обеспечены финансированием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 2021 год восстановлено в правах рекордное количество дольщиков — 5006 пострадавших граждан.

Читайте подробнее: Более 5 тысяч дольщиков в Москве восстановлены в правах в 2021 году