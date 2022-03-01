Кабул, 1 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Кундузе и Тахаре в Афганистане начался процесс обысков и досмотра домов. По данным источников, 28 февраля были проведены обыски в домах в городах Сардоре и Рустакабад.

Обыск

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Собеседник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил газете «8 Собх», что силы каждого округа безопасности обязаны инспектировать свой район.

Три дня назад в Кабуле начались обыски и досмотр домов.

Чиновники утверждают, что операция направлена на арест или ликвидацию воров, похитителей и других преступных элементов.

Обыски вызвали определённую реакцию. Например, представительство ЕС в Афганистане призвало к прекращению обысков.