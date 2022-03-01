Москва, , 09:51 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 141 рейс. Об этом 1 марта сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Publicdomainpictures.net

По информации, опубликованной на онлайн-табло в 9:40, в «Домодедово» задержаны 11 рейсов, девять рейсов отменено, во «Внуково» задержаны семь рейсов, 35 рейсов отменено. Больше всего изменилось расписание в «Шереметьево». В этой воздушной гавани 12 рейсов задержано, 67 отменено.

В «Жуковском» изменений в графике перелётов не фиксируется. Уточняется, что данные для сервиса предоставили аэропорты.

Напомним, Евросоюз, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли воздушное пространство для российских самолётов. В ответ для лайнеров из этих государств было закрыто воздушное пространство России. Кроме того, временно приостановлена работа аэропортов юга России.