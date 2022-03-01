Петропавловск-Камчатский, , 09:50 — REGNUM На Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 50 и 38-летних жителей краевой столицы. Мужчин обвиняют в даче взятки в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в региональном СУ СКР.

Красная икра

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Обвиняемые дали взятку должностным лицам Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району в сумме 500 тыс. рублей. Передача денег происходила 31 января в салоне автомобиля. За это пограничники должны были вернуть взяткодателям изъятую ранее красную икру в количестве 58 кубоконтейнеров, общим весом 1450 кг.

Сотрудники Погрануправления действовали в рамках оперативного мероприятия. Подозреваемых задержали на месте сразу после передачи денег. Они дали признательные показания.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии группа местных жителей, в числе которых бывшие сотрудники ГИБДД, признана виновной во взяточничестве.