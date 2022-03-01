Москва, 1 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Комитет защиты национальных интересов России открыл сайт «Предатели», на котором публикуют имена тех представителей российской элиты, которые выступают в поддержку киевских боевиков на фоне специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по защите Донбасса. Об этом 1 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Орден предателю

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«Мы, патриотические силы России, считаем, что сегодня как никогда нам важно быть сплоченными вокруг общих вызовов и угроз. Тем не менее, мы замечаем активность некоторых лиц, выступающих против процветания и безопасности нашей Родины. Эти предатели в своей риторике доходят до прямых заявлений о поддержке антироссийских санкций и политического давления на нашу Родину, а также о готовности воевать против нее в интересах других стран. Они — предатели, которых мы никогда не забудем и не простим. И мы приложим все усилия, чтобы они ответили за свои поступки», — говорится в сообщении на сайте «Предатели».

Также на нем перечислены имена тех из российской элиты, кто открыто выступил в поддержку Киева на фоне спецоперации ВС России, поддержки Западом киевских боевиков и поставок им оружия, а также введения против нашей страны западных санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подавляющая часть российских общественных организаций выступила в поддержку решения президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса и также призвала жителей нашей страны сплотиться вокруг российского лидера в связи с этим.