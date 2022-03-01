Чебоксары, , 09:49 — REGNUM В Чувашии планируют получить из федерального бюджета более 1,2 млрд рублей на модернизацию тепловых сетей в Шумерле и Козловке. Об этом заявил исполняющий обязанности главы минстроя республики Владимир Максимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Замглавы минстроя Чувашии Владимир Максимов Cap.ru

По словам чиновника, минстрой совместно с государственным унитарным предприятием «Чувашгаз» подал заявку на модернизацию систем жилищно-коммунального хозяйства в двух городах (Шумерля, Козловка) за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Речь идёт о выделении 1,234 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния.

«За счёт указанных средств планируется модернизировать порядка 65 км тепловых сетей, в том числе в Шумерле — 46 км, в Козловке — 19 км», — сказал Владимир Максимов.

В минстрое отмечают, что ещё столько же средств будет вложено в 2023—2024 годах для модернизации теплоснабжения в городах Алатырь и Шумерля.

Как сообщало ИА REGNUM, затраты на развитие коммунального хозяйства в Чувашии предварительно оценили в 7,7 млрд рублей. По данным минстроя, в республике износ источников теплоснабжения составляет 72,7%, систем теплоснабжения — 77,6%.

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