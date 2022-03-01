Вашингтон, 1 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Власти США намерены расширить штат своего посольства в Гаване, чтобы восстановить оформление американских виз для кубинцев. Об этих планах в Вашингтоне могут объявить уже 3 марта, сообщает агентство Reuters.

Unuudur.com Гавана, Куба

По данным источников агентства, американские власти решили увеличить штат посольства после обзора политики в отношении Кубы. Пока неясно, сколько именно сотрудников и когда направят на Кубу. В последние годы оформление виз для кубинцев было приостановлено в значительной степени.

Как сообщало ИА REGNUM, численность американского посольства в Гаване была значительна сокращена в период президентства Дональда Трампа. Тогда более 40 дипломатов США, как утверждалось, пострадали от неких «акустических атак» за период с 2016 года.

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