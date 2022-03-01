Уфа, 1 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Двух государственных инспекторов территориального отдела ГИБДД МВД России осудили за получение взятки в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Chris Potter Взятка

В суде было установлено, что с июля по октябрь 2020 года фигуранты уголовного дела внесли в базу данных ГИБДД недостоверную информацию и выдали свидетельства о наличии газобаллонного оборудования на четырех автомобилях. При этом данное оборудование отсутствовало на автомашинах. За противоправные действия обвиняемые получили всего 29 тысяч рублей.

Отмечается, что полученные документы позволяли собственникам автотранспортных средств значительно уменьшить размер транспортного налога.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и служебного подлога. Свою вину подсудимые не признали, один из них был уволен по компрометирующим основаниям.

Октябрьский городской суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком три года один месяц и шесть лет условно с испытательными сроками четыре года и пять лет, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах от двух до трех лет.

Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке в связи с мягкостью назначенного наказания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии двух полицейских признали виновными в мошенничестве.