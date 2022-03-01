Омск, , 09:48 — REGNUM Режим повышенной готовности, введённый в Омской области из-за COVID-19, продлён до 31 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, в регионе, согласно решению оперштаба, сохраняется масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля региональный оперштаб принял решение отменить с 1 марта QR-коды при посещении учреждений культуры, предприятий сферы услуг. Это касается гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, парикмахерских и так далее.

Как уточнили в облправительстве, отменены цифровые пропуска при посещении массовых мероприятий, в том числе спортивных. Сняты ограничения на заполняемость в спортсооружениях, однако при этом все должны быть в защитных масках.

По информации областного управления Роспотребнадзора, в регионе «отмечается тенденция к улучшению эпидситуации».

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