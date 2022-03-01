Орел, , 09:48 — REGNUM Тургеневский дуб исключён из числа участников международного конкурса «Европейское дерево года», об этом в телеграмм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Решение принято 28 февраля, в последний день голосования.

Поваленный Тургеневский дуб Http://spasskoye-lutovinovo.ru/

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«Мы присоединяемся к действиям, направленным на международную изоляцию России. Мы немедленно исключаем Российскую Федерацию из числа участников международного конкурса «Европейское дерево года…», — цитирует Клычков сообщение организаторов конкурса.

«Как вас напугало дерево? Чем оно угрожает вам? Как вы собираетесь вымарывать Тургенева из мировой литературы?», — недоумевает губернатор.

Глава региона предполагает, что, поскольку Тургеневский дуб входил в число лидеров, итоги голосования оказались неудобны организаторам.

«Никогда не понимал и не пойму шагов против тех, кто не сможет ответить. Хотите вы давить — давите, вводите санкции — вводите, включайте в санкции кого хотите, хоть меня, хоть любого чиновника в Орловской области, но дуб это выше моего понимания…» — написал Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым в усадьбе Спасское-Лутовиново, был признан главным деревом России. 30 ноября 2021 года в результате сильного урагана дерево было повалено, но оргкомитет международного конкурса"Европейское дерево года-2022» тогда решил оставить его среди участников.