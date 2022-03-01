Тургеневский дуб попал под европейские санкции
Орел, 1 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Тургеневский дуб исключён из числа участников международного конкурса «Европейское дерево года», об этом в телеграмм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Решение принято 28 февраля, в последний день голосования.
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«Мы присоединяемся к действиям, направленным на международную изоляцию России. Мы немедленно исключаем Российскую Федерацию из числа участников международного конкурса «Европейское дерево года…», — цитирует Клычков сообщение организаторов конкурса.
Глава региона предполагает, что, поскольку Тургеневский дуб входил в число лидеров, итоги голосования оказались неудобны организаторам.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым в усадьбе Спасское-Лутовиново, был признан главным деревом России. 30 ноября 2021 года в результате сильного урагана дерево было повалено, но оргкомитет международного конкурса"Европейское дерево года-2022» тогда решил оставить его среди участников.