Пермь, , 09:47 — REGNUM В Пермском крае ожидается аномально холодный март. Теплое начало месяца сменит серия арктических вторжений. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Весна идёт Марина Каширская © ИА REGNUM

Средняя температура за март прогнозируется около климатической нормы, на юге и востоке края на 1˚ выше нее. Но судя по прогнозируемой циркуляции, март вполне может оказаться и холоднее нормы. Согласно некоторым прогнозам, в период 5−7 марта может выпасть более половины месячной нормы осадков при прохождении южного циклона.

Значительное похолодание должно произойти с 6 марта. Специалисты отмечают, что с высокой вероятностью похолодание будет сильным, с ночной температурой до −20…−25˚С, и дневной не выше −10…−12˚С. Такие морозы в марте бывают далеко не каждый год, хотя до уровня прошлогоднего похолодания 10−11 марта (когда в Перми минимум составил — 28,6˚) температура вряд ли опустится.

В третьей декаде месяца прогнозируют частые затоки арктического воздуха. Средняя температура декады ожидается на 3−4˚ ниже нормы. Такие значительные аномалии в долгосрочных прогнозах встречаются редко. Примечательно, что в последние три года третья декада марта была аномально теплой. Количество осадков в третьей декаде марта прогнозируется выше нормы. Таким образом, при реализации такого прогноза запасы воды в снеге будут активно пополняться до конца месяца.