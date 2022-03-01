Донецк, , 09:46 — REGNUM Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что необходимо будет попытаться сделать гуманитарный коридор из Мариуполя, чтобы дать выйти мирным гражданам.

Эдуард Басурин Andrew Butko

«Город Мариуполь второй по населению, был третий после Макеевки, сейчас, наверное, второй. Поэтому нужно будет все сделать, чтобы гражданское население не пострадало. Там, кстати, очень большая проблема с продуктами. Военные устроили сбор продуктов для себя, потому что они жалуются, что им нечего есть. Соответственно будут отбирать у гражданских», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что с этим нужно будет как-то разбираться и попытаться как можно быстрее разблокировать город, сделать гуманитарный коридор, чтобы была возможность выйти гражданским, а после этого уже разбираться с самим городом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой Народной республики (ДНР) завершают окружение Мариуполя.

Читайте также: Блокирование Мариуполя практически завершено — Минобороны РФ