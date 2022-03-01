Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 1 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. На Ямале в связи с сильной метелью в аэропорту Нового Уренгоя задерживаются рейсы авиакомпании «Ямал» в Уфу и авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Пермь. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Yamal.aero Самолет авиакомпании «Ямал»

Авиаперевозчики оказывают пассажирам услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами, отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта в связи с неблагоприятными метеоусловиями самолёт авиакомпании «Ямал», выполнявшее рейс сообщением Москва (Домодедово) — Салехард, произвело посадку на запасной аэродром в Новом Уренгое. В ЯНАО днём 1 марта будет держаться температура атмосферного воздуха — 4… — 9 °C. Порывы ветра в горных районах доходят до 28 м/с, в целом по региону 19−24 м/с.