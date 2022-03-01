Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург пришла весна, однако пока тепло будет ощущаться лишь в дневные часы, благодаря солнцу, рассказал 1 марта корреспонденту ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Весенняя Фонтанка

По его словам, в первые две декады марта на погоду в городе на Неве будут влиять холодные воздушные массы. Температура воздуха в дневное время, благодаря весеннему солнцу, будет в районе 0…+5 градусов, а в конце второй декады, в начале третьей в отдельные дни будет до +10 градусов. О положительной температуре ночью пока говорить рано.

«Температура будет понижаться до −3…−8 градусов. Днём же практически постоянно будет плюсовая температура за счет солнца, антициклона. Весна к нам будет приходить медленно, особенно в первой половине месяца», — отметил Колесов.

По прогнозу на три ближайший дня, в Петербурге дневная температура будет колебаться в районе +3…+5 градусов. Так, 1 марта ожидается юго-западный, западный умеренный ветер. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться. В среду, 2 марта, ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой мокрый снег, снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −2…−4 градуса, в окрестностях до — 7 градусов, днем +1…+3 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В четверг, 3 марта, ночью также без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, обычный снег. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью −1…−3 гаруса, днем 0…+2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

«В целом месяц будет теплее нормы на один-два градуса. Осадков будет немного, за счет циклонов, я думаю, меньше нормы — 80−100%», — уточнил Александр Колесов. — Весну почувствуем, но в первой половине месяца большого тепла не будет».